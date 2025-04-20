川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國財經新聞網站CNBC19日公布最新民調，顯示有過半民眾不認同美國總統川普的經濟政策，僅獲得43％的滿意度；民調機構蓋洛普（Gallup）近日也公布最新調查，指川普第一季的平均民調雖然高於第一任期，滿意度卻低於多數前任總統。

CNBC訪問全美1000名民眾，於19日公布對川普的滿意度調查；在整體滿意度方面，川普獲得44%的滿意度，另有51%的民眾不滿川普的執政表現；CNBC民調並指出，不滿川普經濟政策的民眾高達55%，僅獲得43%的滿意度。

CNBC指出，這是川普的經濟政策首次在其民調中，不滿的程度大於滿意度。

該調查的民意調查者（pollster）分析指出，川普得以在去年總統大選中獲得勝選，主要是民眾希望他能夠改善經濟，但目前為止，民眾不喜歡他們看到的結果。

此外，蓋洛普17日也公布川普第一季的平均民調，川普獲得45%的滿意度，雖然高於川普第一任期的表現，但卻低於其他二戰後當選的美國總統，包括小布希（58%）、歐巴馬（63%）和拜登（56%）等；蓋洛普並指出，各美國總統上任後的第一季平均民調為59%，川普的民調結果低於平均值。

在經濟方面，蓋洛普指出，面對4月的經濟動盪，仍有44％的民眾認為川普會在經濟政策上做出正確的決定，其中有30%表示非常贊同、有14%表示相當贊同。

雖然有54%的民眾對川普的經濟政策不抱持信心，但民眾對川普的在經濟議題上的信心程度仍高於兩黨領袖，包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）（36%）、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）（37%）、眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）（30%）、聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）（25%）等。

此外，根據經濟學人與YouGov最新的聯合民調，指川普現在只獲得42%的滿意度，民眾滿意度自上任後每況愈下，尤其是在川普宣布對等關稅之後。

川普 民調

延伸閱讀

川普擴權大計釀憲政危機？美國這些機構開始反撲

台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

川普若真的成功開除聯準會主席！高盛：金價衝4,500 美股恐「爆擊式」崩盤

川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

相關新聞

川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

美國財經新聞網站CNBC19日公布最新民調，顯示有過半民眾不認同美國總統川普的經濟政策，僅獲得43％的滿意度；民調機構蓋...

不滿川普執政 美國又見全國反川普抗議

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感...

洛杉磯阿蘇薩無證移民送女上學 遭移民官埋伏逮人

洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa）一對夫婦21年前由墨西哥來美尋求新生活，不過兩人都未設法取得身分。原本以為無事的他們，近日...

川普髮夾彎 看見內閣角力

道瓊社獨家披露，美國財政部長貝森特與商務部長盧特尼克，趁著立場強硬的貿易顧問納瓦羅不在川普身旁時，迅速提出建言，是讓川普...

川普撤換鮑爾？ 專家：過慮了

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，白宮經濟顧問哈塞特18日也說，川普正在研究是否撤換鮑爾，令人憂慮央...

川普擴權大計釀憲政危機？美國這些機構開始反撲

美國總統川普正一一剷平對總統權力的傳統限制，欲將權力上綱至史無前例的規模，力道之猛烈，讓包含大學、律師事務所及一部分國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。