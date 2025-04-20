川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

美國財經新聞網站CNBC19日公布最新民調，顯示有過半民眾不認同美國總統川普的經濟政策，僅獲得43％的滿意度；民調機構蓋洛普（Gallup）近日也公布最新調查，指川普第一季的平均民調雖然高於第一任期，滿意度卻低於多數前任總統。

CNBC訪問全美1000名民眾，於19日公布對川普的滿意度調查；在整體滿意度方面，川普獲得44%的滿意度，另有51%的民眾不滿川普的執政表現；CNBC民調並指出，不滿川普經濟政策的民眾高達55%，僅獲得43%的滿意度。

CNBC指出，這是川普的經濟政策首次在其民調中，不滿的程度大於滿意度。

該調查的民意調查者（pollster）分析指出，川普得以在去年總統大選中獲得勝選，主要是民眾希望他能夠改善經濟，但目前為止，民眾不喜歡他們看到的結果。

此外，蓋洛普17日也公布川普第一季的平均民調，川普獲得45%的滿意度，雖然高於川普第一任期的表現，但卻低於其他二戰後當選的美國總統，包括小布希（58%）、歐巴馬（63%）和拜登（56%）等；蓋洛普並指出，各美國總統上任後的第一季平均民調為59%，川普的民調結果低於平均值。

在經濟方面，蓋洛普指出，面對4月的經濟動盪，仍有44％的民眾認為川普會在經濟政策上做出正確的決定，其中有30%表示非常贊同、有14%表示相當贊同。

雖然有54%的民眾對川普的經濟政策不抱持信心，但民眾對川普的在經濟議題上的信心程度仍高於兩黨領袖，包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）（36%）、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）（37%）、眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）（30%）、聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）（25%）等。

此外，根據經濟學人與YouGov最新的聯合民調，指川普現在只獲得42%的滿意度，民眾滿意度自上任後每況愈下，尤其是在川普宣布對等關稅之後。