川普髮夾彎 看見內閣角力

道瓊社獨家披露，美國財政部長貝森特與商務部長盧特尼克，趁著立場強硬的貿易顧問納瓦羅不在川普身旁時，迅速提出建言，是讓川普決定暫緩執行部分關稅的關鍵人物。

4月9日早上，貝森特與盧特尼克趁納瓦羅在白宮另一處與國家經濟會議主席哈塞特談話時，在未事前安排下，快速前往橢圓辦公室向川普建議暫緩執行部分關稅。兩人都清楚這是短暫的關鍵時刻。

最後他們成功說服川普暫時收回成命，並建議馬上宣布以穩定市場。在川普於社媒貼文暫緩部分關稅後，貝森特與白宮發言人李威特隨即在白宮記者的攝影機前宣布決定。

美國股市在2日部分關稅開始生效後大幅震盪，隔周更嚴重問題浮現，美國公債也出現拋售。川普9日稍早還推文「保持冷靜」，宣布暫緩決定後美股大幅反彈，債市也趨穩定。

貝森特與盧特尼克聯手改變川普意志，顯示當前白宮的高速變化。許多官員對經貿事務有看法與策略，但納瓦羅在川普首任期間任職，熟悉白宮運作，去年還因此被監禁。

75歲的納瓦羅屬對中鷹派，在川普第一任期雖未獲重用，但川普長期偏好他的經濟論點，兩人都是貿易政策極簡主義者。