川普撤換鮑爾？ 專家：過慮了

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，白宮經濟顧問哈塞特18日也說，川普正在研究是否撤換鮑爾，令人憂慮央行決策獨立性岌岌不保，恐加劇金融市場動盪。前Fed官員和經濟學家認為，擔心鮑爾即將被掃地出門或Fed遭川普接管，可能過慮了。

道瓊社報導，觀察家推斷，川普此刻砲轟鮑爾，政治策略運用成分居多：川普先罵鮑爾降息動作遲鈍，等到經濟急轉直下，鮑爾就順理成章成為代罪羔羊。

川普近日來拉高分貝批評鮑爾，指責利率太高，並要求立刻降息。然而，美國目前通膨率仍高於Fed的2%目標，況且川普關稅政策還可能助長通膨壓力，同時衝擊經濟成長。這使得Fed在「升息抗通膨」與「降息抗衰退」間左右為難。

前Fed副主席布蘭德（Alan Blinder）認為，川普雖公開批評鮑爾，但其實心中另有盤算。他說：「川普總是想找別人當替罪羔羊。」

曾擔任白宮首席經濟學家的伯恩斯坦（Jared Bernstein）18日撰文說：「很可能川普的意圖不是要撤換鮑爾，而是讓他留任，萬一衰退預測正確─衰退機率升高純粹肇因於川普的行動─鮑爾就可當替死鬼。」

紐約梅隆資產管理公司（BNY Mellon）首席經濟學家萊因哈特（Vincent Reinhart）也認為，政治人物總想要自保，免得遭選民怪罪。這位曾在Fed服務24年的經濟學家表示，政治人物創造Fed，以便在經濟沉淪時可歸咎於這個機構。