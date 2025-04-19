美副總統萬斯訪梵蒂岡 會晤教宗副手談移民議題

美國副總統萬斯今天在梵蒂岡會晤教宗副手帕洛林，兩人討論到難民這項棘手議題。天主教教宗方濟各兩個月前曾批評美國總統川普政府的移民政策，因此激怒了白宮。

法新社報導，根據教廷發布的聲明，信奉天主教的萬斯（JD Vance）及美方代表團與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教和教廷外長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）舉行了「友好會談」。

現年40歲的萬斯一直希望能覲見高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis），教宗日前才罹患危及生命的肺炎並住院近40天，目前正在休養中。

梵蒂岡方面並未提及教宗有進行任何這類會晤，萬斯隨行人員也沒有對他在羅馬的其餘行程發表評論。

教廷透過聲明表示，在讚揚雙邊關係的友好會談期間，雙方「重申保護宗教及良心自由權利的共同承諾」。

教廷還提到，雙方就國際局勢交換意見，特別是受到戰爭、政治緊張和艱難人道處境影響的國家，也尤其關注移民、難民和囚犯等議題。