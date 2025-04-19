美國內布拉斯加州小型飛機墜毀 機上3人罹難

美國內布拉斯加州傳出空難事故，相關當局指出，今天晚間有一架小型飛機墜毀在內布拉斯加州東部的一條河流中，造成機上3人喪命。

美聯社報導，內布拉斯加州道奇郡（Dodge County）警長辦公室的法蘭克（Brie Frank）警官在記者會說，飛機事發時正沿著普拉特河（Platte River）航行，並於晚間8時15分墜入佛利蒙特鎮（Fremont）南方的河段。

法蘭克證實，已經尋獲3名罹難者的遺體。相關當局沒有立即公布死者身分。

道奇郡警長辦公室提到，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）和國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）將監督空難調查作業。