快訊

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

美最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫成員委內瑞拉移民

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐遭移民拘留的委內瑞拉男子。圖／美聯社
美國最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐遭移民拘留的委內瑞拉男子。圖／美聯社

美國最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐遭移民拘留的委內瑞拉男子。大法官表明他們可尋求司法審查，但律師指出，他們在缺乏該機會的情況下面臨即將被驅逐的風險。

路透社報導，美國數位大法官在今天凌晨0時55分左右發布未署名文件，表示在最高法院做出進一步命令前，政府不得將任何被指控為幫派成員並在德州遭移民拘留的委內瑞拉人驅逐出美國。

不過，保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alito）公開反對這項決定。

爭議焦點在於一群被關在德州一處拘留所的委內瑞拉人。先前有消息傳出，其中一些人已被送上巴士，並得知自己將被驅逐出境，美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）的律師昨天便向最高法院等多個法院提出緊急請求，敦促立即採取行動。

美國民權聯盟談到，迅速進展的事態讓這些人無法對驅逐令提出異議，最高法院之前曾表明他們應有這項機會。

白宮目前沒有回應置評請求。

美國總統川普（Donald Trump）去年競選時承諾打擊移民，他現在援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act），試圖迅速驅逐被指控為委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的移民。這個幫派源於委國監獄，川普政府已宣布它是外國恐怖組織。

路透社指出，川普及其高階幕僚主張，行政權賦予他們廣泛權力處理移民問題，這對美國行政、立法及司法的權力平衡構成考驗。

委內瑞拉 川普 移民 美國

延伸閱讀

台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

川普若真的成功開除聯準會主席！高盛：金價衝4,500 美股恐「爆擊式」崩盤

美退出俄烏和談？學者：川氏風格且戰且走 台灣須謹慎

川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

相關新聞

疑洩密媒體引火燒身！Politico：五角大廈3官員遭開除

美國國防部日前有3名高層官員涉洩密案遭停職，最新消息指出，這3人已遭開除，包括國防部副部長范博格（Stephen Fei...

美最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫成員委內瑞拉移民

美國最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐遭移民拘留的委內瑞拉男子。大法官表明他們可尋求司法審查，但律師指出，他們在缺乏該機...

審查地獄？美維吉尼亞州徽州旗上袒胸羅馬女神 遭線上學習平台刪除

美國維吉尼亞州的州旗和州徽上描繪了羅馬女神維爾圖斯（Virtus）踩著被殺的暴君，下垂的羅馬長袍（Toga）則露出了左胸...

川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

哈佛大學(Harvard University)成為全國第一所公開拒絕川普政府要求的大學之後，22億元聯邦補助遭凍結，而...

美國6100移民列死亡 31人申訴 社安局准「復活」

華盛頓郵報報導，國土安全部和馬斯克的政府效率部(DOGE)不顧社會安全局高層人員反對，硬將大約6100名主要為拉丁裔的移...

挺身對抗川普 哈佛3天收到4000筆、114萬捐款

哈佛大學因拒絕川普政府要求而遭凍結22億6000萬元聯邦補助款，目前轉而向最大金主如彭博(Michael Bloombe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。