白宮新網頁：新冠肺炎源於大陸實驗室外洩

美國白宮18日啟用新網頁，原來提供民眾攸關新冠肺炎疫情資訊的網頁，被導向直指實驗室外洩是新冠肺炎真正源頭的頁面。

根據報導，過去「Covid.gov」是美國聯邦政府專門提供民眾關於新冠肺炎的資源的網頁，包括疫苗、療程等，但如果有民眾在18日之後點進去，則會看到美國總統川普走在實驗室外洩（Lab Leak）文字中間的照片，暗示新冠肺炎疫情爆發源自於中國大陸的實驗室外洩。

網頁上並提出理由支持這個觀點，包括新冠肺炎病毒的生物特性在大自然中遍尋不到、中國大陸的SARS實驗室位於武漢、有中國大陸科學院武漢病毒研究所的研究人員早在2019年的秋天就發現感染與新冠肺炎有相同症狀的病毒，以及新冠肺炎至今尚未找到其自然來源等。

然而，川普今年3月才說，他與中國大陸主席習近平的關係很好，不過兩人的關係因新冠疫情受創，所以他不再稱新冠肺炎為「中國病毒」，他也請大家不要再稱呼新冠肺炎是中國病毒。