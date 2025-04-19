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疑洩密媒體引火燒身！Politico：五角大廈3官員遭開除

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
五角大廈logo。美聯社
五角大廈logo。美聯社

美國國防部日前有3名高層官員涉洩密案遭停職，最新消息指出，這3人已遭開除，包括國防部副部長范博格（Stephen Feinberg）的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）。

Politico報導，被開除的3人為：國防部長赫塞斯的資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick），以及副部長范博格的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）。報導援引知情人士指出，3人在本周稍早已被行政停職，18日正式遭解職。

這波開除行動與國防部內部對「未經授權洩露國安資訊」的調查有關。早在3月，赫塞斯的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）便呼籲對洩密事件進行調查，並表示應將涉案者移送相關司法單位進行刑事起訴。

此案調查起因於紐約時報3月一篇報導，該報引述多名不具名美國官員指出，特斯拉執行長馬斯克將接受有關美中潛在戰爭規畫的最高機密簡報。該報導隨即引發爭議，但美國總統川普與國防部長赫塞斯均否認相關說法，強調並無安排此類簡報計畫。

卡斯伯與3名遭解職官員皆未對報導發表評論，國防部則尚未回應Politico的置評請求。

國防部 紐約時報 美國

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