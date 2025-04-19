移民被誤送薩爾瓦多 美議員探監揭創傷經歷

美國馬里蘭州聯邦參議員范霍倫今天自薩爾瓦多返美，他此行見到因美國行政疏失而遭驅逐出境的薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞，並表示阿布雷戈賈西亞在獄中受到「精神創傷」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，范霍倫（Chris Van Hollen）本月16日前往薩爾瓦多探視阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）健康狀況，阿布雷戈賈西亞在1個月前遭驅逐至薩爾瓦多的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）。

范霍倫表示：「他當時和我交談，這是他被帶走以來第一次與獄外人士對話。他說他心情非常沮喪，因為他沒犯任何罪卻被關進監獄。」

范霍倫表示，阿布雷戈賈西亞在「反恐怖主義監禁中心」受到「精神創傷」。不過范霍倫也說，阿布雷戈賈西亞後來被轉移至另一所環境較好的監獄。

阿布雷戈賈西亞說，他遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留後，被帶到馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）拘留中心，想打電話被拒絕。隨後他又被轉移至德州的拘留設施，最後被送上飛往薩爾瓦多的飛機。

范霍倫說：「（美國總統）川普政府主張有權將我國居民關押在外國監獄而無須經過正當程序，正當程序是我們憲政秩序的基石。」

范霍倫昨天晚上證實他已與阿布雷戈賈西亞會面，並分享一張看來是在餐廳見面的照片。

范霍倫說：「他告訴我，他在反恐怖主義監禁中心受到精神創傷，他害怕其他牢房的許多囚犯，他們會大聲叫他，用各種方式嘲弄他。 」

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）也分享雙方見面的照片，並表示阿布雷戈賈西亞「有幸繼續受到薩爾瓦多的監護」。

范霍倫此行遭到共和黨人強烈反對。