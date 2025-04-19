川普又出招！美國COVID網站改版 主打「中國實驗室外洩為真正起源」

美國白宮18日公布新版的COVID-19網站，宣傳新冠病毒起源歸咎於中國實驗室外洩，並公開批評民主黨籍前總統拜登、前美國防疫首席專家佛奇（Anthony Fauci）及世界衛生組織（WHO）。

紐約時報報導，新網站取代了原本的Covid.gov與Covidtests.gov等官方資源平台，首頁以川普肖像與「Lab Leak（實驗室外洩）」標語醒目呈現，背景為武漢的衛星圖，聲稱將揭示「新冠病毒的真實起源」。

該網站指出，武漢病毒研究所曾進行具風險的冠狀病毒研究，且安全管理存在疑慮，與中央情報局（CIA）近期偏向「外洩說」的立場相呼應。

然而，網站避而不談該理論中多項關鍵漏洞，例如中國多個城市皆有類似實驗室、早期患者與病毒基因序列的流行病學證據顯示病毒更可能來自非法野生動物市場。

此外，網站引用部分爭議性或已被推翻的論點，包括病毒帶有「自然界未見特徵」的說法，但科學家早已發現該特徵（如furin裂解位點）在其他冠狀病毒中相當常見，並不具決定性。

新網站還聲稱，武漢病毒研究所的研究人員早在2019年秋天就出現了類似新冠的症狀，暗示病毒可能在傳入野生動物市場之前，已在實驗室內部擴散。

不過，美國國家情報總監辦公室（ODNI）2023年解密的報告卻為此說法增添變數。報告指出，部分研究人員的症狀與新冠病毒並不一致，「他們出現的症狀範圍廣泛，多數與感冒或過敏相符，且伴隨其他通常不見於新冠的症狀，有些人還確診為與新冠無關的其他疾病。」

這一網站改版，也延續川普政府過去曾下架與其立場相左的健康與科學資訊頁面之作風，包括氣候變遷與LGBTQ相關內容（部分頁面後來在拜登政府恢復）。

批評者認為，此次改版將官方疫情資訊平台變為攻擊政敵的工具，網站中明確點名美國首席防疫專家佛奇、世界衛生組織（WHO）與前紐約州州長葛謨，並批評封城與口罩等防疫手段。

儘管疫情高峰已過，美國近期每周仍有數百人死於新冠病毒。此時重新包裝政府網站、強調缺乏直接證據的「實驗室外洩說」，引發外界對公衛資訊被政治化的擔憂。