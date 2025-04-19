川普大裁消費者金融保護局 法官出手擋下

美國一名聯邦法官今天下令中止消費者金融保護局（CFPB）17日午後展開的大裁員。法官表示極其擔心川普政府違反法院所設定的解雇條件。

路透社報導，消費者金融保護局4月17日解雇1400至1500名員工，精簡人力達90%。

今早遞狀的一份證人聲明還指控一些高級官員以及一名與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）執掌政府效率部（DOGE）相關的行政官員等人無視法院命令。

證人表示，政府效率部成員克里格（Gavin Kliger）要求員工連續工作36小時不得休息，且辱罵員工。然而，克里格任職的人事管理局（Office of PersonnelManagement）否認上述指控，堅稱克里格未督導裁員，上述說法「均屬謊言」。

上訴法院上週下令，消費者金融保護局只有在經過「具體評估」後才能解雇員工。

消費者金融保護局法務長保萊塔（Mark Paoletta）在一份宣誓陳述中表示，消金局遵守法院命令，並對人員需求進行詳細評估。他說，評估發現局內現有資源遠超過實際需求，也超出法律授權範圍。

然而，代表工會控告消金局的律師班奈特（JenniferBennett）在一份宣誓陳述表示，消金局的各辦公室，包括監管、消費者投訴與軍人事務等法定關鍵部門，人員不是全遭解雇，就是被裁到只剩1人。

川普與馬斯克呼籲廢除消金局，並在沒有證據下指責其執法政治化與浪費。政府官員之前在法庭表示，消金局將以某種形式繼續存在。