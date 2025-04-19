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白宮：川普與施凱爾通話 期待今年稍晚訪問英國

中央社／ 華盛頓18日專電

白宮今天表示，美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話，兩人討論了雙邊貿易、為俄烏戰爭尋求和平解方的持續會談及中東區域安全等議題。川普也表達對今年稍晚到英國進行國是訪問的期待。

路透社報導，川普（Donald Trump）日前宣布對英國多數進口貨品加徵10%關稅，並對汽車和鋼鋁進口加徵較高的25%關稅後，英國希望與川普達成協議。

唐寧街（Downing Street）發言人指出，施凱爾與川普通話，除了商議英美間貿易問題，也討論到烏克蘭和伊朗情勢。

白宮下午發布新聞資料指出，川普和施凱爾通話，兩人討論了雙邊貿易、為俄烏戰爭尋求和平解方的持續會談，以及中東區域安全等議題。川普也表示，期待今年稍晚到英國進行國是訪問，到時將與英國國王查爾斯三世（King Charles III）會面。

川普昨天在白宮告訴媒體，他應英王邀請，預計今年9月到英國進行第2次國是訪問。

英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾2月訪問華府時，轉交英王邀請函給川普。白金漢宮消息人士表示，邀請函已發出，正持續討論合適日期和地點，但目前還沒敲定任何具體安排。

川普在2019年第1個任期內曾赴英國進行國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）會面。

川普 施凱爾 英國國王

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