美法官下令 禁川普政府快速驅逐移民至第三方國家

美國法官今天下令，禁止川普政府快速將數百名、甚至數千名移民驅逐至第三方國家，而不給他們機會表明他們害怕在那裡遭到迫害、折磨或殺害。

路透社報導，美國波士頓地區法院法官墨菲（BrianMurphy）今天的初步禁令，成為總統川普1月20日就職並推動移民打擊行動以來的最新挫折。

這位法官3月暫止川普政府快速驅逐移民出境，削弱其驅逐移民的能力，在某些情況下，這些移民受到法律保護，得避免被遣送回原籍國。

今天發布的初步禁令將維持效力至訴訟解決，而川普政府在法庭文件中表示，計劃對這位法官裁決提出上訴。

墨菲的裁決要求美國國土安全部（DHS）給予移民個人一個「有意義的機會」，讓他們被驅逐出境至第三國前得尋求法律救濟。

美國國土安全部未立即回應置評請求。