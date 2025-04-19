降息不同調 美媒：川普難開除鮑爾

美國總統川普十七日對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾表達不滿，認為聯準會降息太慢。川普並稱，若自己要鮑爾下台，那他很快就會下台。但華爾街日報報導說，川普很難因政策與聯準會相左就開除鮑爾。

鮑爾十六日在芝加哥經濟俱樂部發表的演說中提醒，川普關稅政策極可能導致通膨，並對經濟造成長期傷害的風險。

川普十七日在自創社群媒體真實社群發文又一次批評鮑爾，以歐洲央行十七日宣布降息為例，指鮑爾的動作永遠太慢且判斷錯誤。

川普說，鮑爾十六日發表的報告又是一團亂，美國明明油價及物價雙降，正因徵高關稅而變富有，鮑爾早該向歐洲央行一樣降息，現在更應這麼做，這顯示「鮑爾任期結束得不夠快」。

川普十七日與義大利總理梅洛尼在白宮會談時也提到鮑爾。川普說，美國物價沒漲，唯一變高的是利息，因為聯準會有位「玩政治」的主席。他還說從來不是很喜歡鮑爾，現在應調降利息，「聯準會的人不是很聰明」。川普並指稱將要求鮑爾下台，「我對他很不滿意；要是我想要他走，他很快就會離開，相信我」。華爾街日報前述報導稱，聯準會獨立性雖受美國法律保障，但並不代表川普不會開除鮑爾。聯邦準備法規定美國總統得以在「有原因」下開除聯準會理事，這多被解讀為「低效率、失職或工作行為失當」。

美國前總統羅斯福曾在任內試圖開除聯邦貿易委員會委員亨弗瑞，因為亨弗瑞未贊同羅斯福政策。儘管亨弗瑞被免職，但其遺產執行人提告，對免職提出異議，並在美國聯邦最高法院勝訴。

不過華爾街日報引述匿名消息人士報導，川普曾與前聯準會理事華許就提前趕鮑爾下台交換意見。華許向川普說，鮑爾應被允許在不受干擾下完成任期。財長貝森特也反對川普顧問尋求開除鮑爾的想法。貝森特本周曾暗示，川普政府預計會在約六個月後考慮鮑爾的繼任者。面試鮑爾繼任者的時間「基本上在秋季」。