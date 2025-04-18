美國任粉暫時安了！Switch 2宣布恢復預購 且沒因川普關稅漲價
美國的任天堂粉絲可以安心了，這家日本遊戲大廠18日宣布，即將發售的新遊戲機Swtich 2將重新啟動預購，而且價格並未因為美國總統川普宣布的關稅而調漲。
美國任天堂18日宣布，Swtich 2將從4月24日開始預購，且價格仍維持在4月2日最早宣布的449.99美元。遊戲「瑪利歐賽車世界」和「咚奇剛蕉力全開」的價格也分別維持在79.99和69.99美元。
不過，任天堂仍然語帶保留表示，任何產品的定價未來可能取決於市況調整。
任天堂4月4日表示，由於關稅的不確定性，將延後原訂4月9日開跑的美國Swtich 2預購。
任天堂在18日聲明稿中表示：「我們要為延後預購致歉，並期盼這麼做能降低各位顧客可能感受到的部分不確定性。感謝各位顧客對我們的耐心，並感受到許多顧客迫不及待在6月5日體驗Swtich 2的興奮之情。」
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