快訊

「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救

美國任粉暫時安了！Switch 2宣布恢復預購 且沒因川普關稅漲價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國任天堂18日宣布，Swtich 2將從24日起開始預購，且價格維持449.99美元。 美聯社
美國任天堂18日宣布，Swtich 2將從24日起開始預購，且價格維持449.99美元。 美聯社

美國任天堂粉絲可以安心了，這家日本遊戲大廠18日宣布，即將發售的新遊戲機Swtich 2將重新啟動預購，而且價格並未因為美國總統川普宣布的關稅而調漲。

美國任天堂18日宣布，Swtich 2將從4月24日開始預購，且價格仍維持在4月2日最早宣布的449.99美元。遊戲「瑪利歐賽車世界」和「咚奇剛蕉力全開」的價格也分別維持在79.99和69.99美元。

不過，任天堂仍然語帶保留表示，任何產品的定價未來可能取決於市況調整。

任天堂4月4日表示，由於關稅的不確定性，將延後原訂4月9日開跑的美國Swtich 2預購。

任天堂在18日聲明稿中表示：「我們要為延後預購致歉，並期盼這麼做能降低各位顧客可能感受到的部分不確定性。感謝各位顧客對我們的耐心，並感受到許多顧客迫不及待在6月5日體驗Swtich 2的興奮之情。」

任天堂 日本 美國

延伸閱讀

習近平出訪東南亞 越柬馬低調…陸學者：戲若演得太熱鬧會遭川普懲罰

川普的政治報復「玩真的」！ 同黨參議員坦承：我們都很害怕

美聯：川普措辭雖嚴厲、美國會照挺台 兩黨參議員訪台表支持

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

相關新聞

美2歲童失蹤！荒野中獨自行走11公里 陌生牧場犬「一路護送」助團聚

美國亞利桑那州一名2歲男孩在荒野獨自過夜後，被牧場主飼養的狗帶領到了安全地帶，17日與家人團聚，並在家中平安康復。

追女被打槍萌生殺意 密西根17歲男竟到女生家丟炸彈

美國密西根州一名17歲少年，因為追求一名少女遭拒，竟心生報復，在凌晨潛入對方家中引爆炸彈。少年的行為導致被害人整棟房屋瞬間陷入火海，少女及其家人雖驚險逃生，但現在全家人無家可歸。

不滿女友出遊不揪 密西根男謊稱裝炸彈破壞郵輪行程

美國密西根州一名19歲少年，因為不滿女友跟家人出國搭郵輪度假，還要他留在家中照顧寵物，氣得寄出假炸彈威脅。結果郵輪特地全面搜查客房，甚至驚動美國海岸防衛隊與牙買加當局，少年也因此被判刑8個月。

家中養3隻比特犬…7月大女嬰遭活活咬死 父母悲痛：怎麼活下去？

比特犬襲擊嬰兒致死事件頻傳，美國俄亥俄州早前發生7個月大女嬰，被家中餵養的比特犬襲擊，最終傷重死亡

佛州州大爆校園槍擊2死6傷 槍手為女警之子 中彈被捕

佛羅里達州立大學(Florida State University，FSU)塔拉哈西(Tallahassee)校園17日...

佛州大20歲槍手用警察母親的槍犯案 社媒貼文：審判日將臨

佛州州立大學(Florida State University，FSU)校園槍擊案嫌疑人菲尼克斯．艾克納(Phoenix...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。