川普想趕走鮑爾 財長不挺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普對聯準會（Fed）遲遲不降息表達強烈不滿，甚至公開否定Fed有「獨立性」的說法，聲稱有能力讓Fed主席鮑爾提早下台。傳出他已與多位高階顧問討論將鮑爾解職的方法，但財長貝森特認為此舉得不償失。

川普17日在白宮說，「若我讓他走人，他就得走。我對他很不滿意，且已明確告訴他」。川普當天稍早貼文說：「鮑爾解職再快也不夠快。」他說鮑爾的表現「糟糕透頂」，「實際上，唯一上漲的就是利率，因為我們有個玩政治的Fed主席」。

川普傳出已與多位高階顧問討論將鮑爾解職。華爾街日報引述匿名消息人士報導，川普與前Fed理事華許（Kevin Warsh）就提前趕鮑爾下台交換意見，華許表示，鮑爾應被允許在不受干擾下完成任期。

貝森特本周稍早曾暗示，政府估計會在大約六個月後考慮鮑爾的繼任者。他接受彭博電視採訪時稱，面試鮑爾繼任者的時間「基本在秋季」。他還說，Fed貨幣政策決策的獨立性是「必須保護的寶盒」。鮑爾的Fed主席任期到2026年5月結束，理事任期則到2028年2月。

華爾街日報指出，Fed的獨立性受到法律保護，但這不代表川普不會開除鮑爾。報導並指出，「聯邦準備法」規定美國總統得以「有原因」（for cause）開除Fed理事，雖未明定原因，但多被解讀為「低效率、失職或工作行為失當」；川普很難因自己的政策方向與Fed不同調，就開除主席。

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