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追女被打槍萌生殺意 密西根17歲男竟到女生家丟炸彈

聯合新聞網／ 綜合報導
少年不滿求愛遭拒，竟然丟炸彈燒毀少女住家。示意圖，非當事人。圖／ingimage
少年不滿求愛遭拒，竟然丟炸彈燒毀少女住家。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國密西根州一名17歲少年，因為追求一名少女遭拒，竟心生報復，在凌晨潛入對方家中引爆炸彈。少年的行為導致被害人整棟房屋瞬間陷入火海，少女及其家人雖驚險逃生，但現在全家人無家可歸。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，17歲的布雷迪（Jonathan Brady）在今年4月10日凌晨3點左右，潛入密西根州芒特克萊門斯市（Mount Clemens）一處住家引爆炸彈。他因為不滿追求少女被打槍，所以跑到少女家報復。放置自製的爆裂物並且引爆。屋內當時有7個人，其中3人甚至是年幼的孩童，幸好這家人及時發現逃離，幸運地無人傷亡。

少女的表哥德爾文（Delvon Lee）表示，表妹只跟布雷迪認識5天，「這個孩子為了一個認識5天的女孩，竟然毀了自己的人生。」德爾文當時在9個月大的兒子身邊，先聽到家中傳來爆炸巨響，接著就看到客廳起火，火勢迅速蔓延。

雖然全家人抱著孩子翻牆逃生，所以沒有任何人受傷，但現在想起這件事情一家人仍驚魂未定。而且爆炸後屋況可說是滿目瘡痍，全家人多年的積蓄和物品都被大火吞噬。這起事件震驚當地社區，也有人在社群平台上發起募資，要幫助他們重建家園。截至目前為止，只募得逾2,200美元（約新台幣7萬元），重建家園之路可說是遙遙無期。

少年犯案後遭到逮捕，並羈押於青少年拘留中心。4月11日出庭時，檢方請求依成人標準審判，因此法院以成年人身份起訴他四項重罪，包含非法入侵民宅、二級縱火、在他人財產放置爆裂物造成損害，以及非法意圖持有炸彈等。每項罪名最高可判20年徒刑，保釋金為50萬美元（約新台幣1,620萬元）。

炸彈 縱火 美國

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