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不滿女友出遊不揪 密西根男謊稱裝炸彈破壞郵輪行程

聯合新聞網／ 綜合報導
少年為了報復女友，寫匿名電郵謊稱郵輪上有炸彈。示意圖，非當事人。圖／ingimage
少年為了報復女友，寫匿名電郵謊稱郵輪上有炸彈。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國密西根州一名19歲少年，因為不滿女友跟家人出國搭郵輪度假，還要他留在家中照顧寵物，氣得寄出假炸彈威脅。結果郵輪特地全面搜查客房，甚至驚動美國海岸防衛隊與牙買加當局，少年也因此被判刑8個月。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2024年1月。當時19歲的羅威（Joshua Darrell Lowe）不滿女友出國玩沒帶他，寄出假炸彈威脅，聲稱郵輪上有炸彈。

當時嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Lines）收到一封匿名電子郵件，內容寫道：「嘿，我覺得你們Sunrise號郵輪上可能有人帶了炸彈。」當時郵輪才剛離開邁阿密港，準備前往牙買加。

收到威脅的船公司當然不敢大意，立刻出動船上所有工作人員搜查客房，還驚動了美國海岸防衛隊與牙買加當局，出動艦艇護送郵輪返航。後來經FBI調查，發現發信者是羅威，他的幼稚行徑才曝了光。

原來羅威平常和女友及其家人同住，但這次他卻被留在家裡照顧寵物，心生不滿才寄出假威脅信件。聯邦助理檢察官凱斯勒（Nils Kessler）表示，所有的炸彈威脅相關單位都會嚴正以待，幸好這起事件沒有造成實質傷亡。

雖然事件未釀成傷害，但因羅威的行為嚴重擾亂公共安全，他仍於本週一被判刑8個月刑期。他也寫信向法官公開道歉，表示願意承擔一切責任。

郵輪

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