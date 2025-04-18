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美2歲童失蹤！荒野中獨自行走11公里 陌生牧場犬「一路護送」助團聚

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國亞利桑那州一名2歲男孩在荒野獨自過夜後，被牧場主飼養的混種土耳其安那托利亞牧羊犬巴佛德（圖）帶領到了安全地帶，已與家人團聚。圖／取自 FACEBOOK / Yavapai County Sheriff's Office
美國亞利桑那州一名2歲男孩在荒野獨自過夜後，被牧場主飼養的混種土耳其安那托利亞牧羊犬巴佛德（圖）帶領到了安全地帶，已與家人團聚。圖／取自 FACEBOOK / Yavapai County Sheriff's Office

美國亞利桑那州一名2歲男孩在荒野獨自過夜後，被牧場主飼養的狗帶領到了安全地帶，17日與家人團聚，並在家中平安康復。

衛報美國記者報導，這名幼童名叫艾倫（Boden Allen），於當地時間14日下午5時左右，從大峽谷國家公園以南約161公里的亞利桑那州塞利格曼（Seligman）家中失蹤，該地點位於大峽谷國家公園處，引發了大型搜救行動。

根據雅瓦派（Yavapai）郡警局發布的失蹤協尋公告，艾倫當時只穿著一件藍色背心和睡褲。警官上臉書發文表示，艾倫從家裡走失，最後出現在幾公里外的美洲獅棲息和活動區。搜索隊整夜持續行動，沿途還目擊到2隻美洲獅，經過16小時搜尋後救出了這名男孩。

牧場主丹頓（Scotty Dunton）的丹頓牧場（Dunton Ranch）位於金士曼（Kingman），距離艾倫的家約11公里。丹頓飼養的狗巴佛德（Buford）當時履行日常的巡邏牧場職務，發現了走失的艾倫，隨後似乎保護與引導他前往安全地點。

艾倫據報告訴丹頓，自己在一棵樹下睡著。丹頓在郡警局發布的影像中表示，「當我正把車開出車道時，我注意到我的狗坐在入口旁邊，我抬頭一難，那個小孩就跟我的狗站在那裡」，並指「我不敢相信那孩子竟然走得那麼遠」。

丹頓接受當地電視台採訪時表示，他「今早聽說過孩子失蹤，所以知道就是他」，還將5歲的混種土耳其安那托利亞牧羊犬（Anatolian Pyrenees）巴佛德描述為天生的保護者，「他晚上出去，就像在巡邏，從房子走出大約800公尺到1.6公里，就繞著大圈，讓郊狼進不來」。

根據NBC新聞轉述，丹頓追溯了艾倫的足跡，發現巴佛德護送他走了至少1.6公里，「他走過一些崎嶇的地形，全是山區、峽谷和巨石堆，對成人來說都很困難，更不用說是2歲的孩子了。像他這樣走了11公里，真是了不起」，還補充指出，這個區域有美洲獅與郊狼，偶爾還能見到熊。

巴佛德因為陪著艾倫，並且把他帶到安全地點，得到了警方的感謝。艾倫已與父母團聚，儘管據報受到了驚嚇，而且有幾處擦傷，但並無大礙。

@nbcnews

A missing toddler, who was miles away from home, was led to safety by an Arizona rancher’s dog.

♬ original sound - nbcnews - nbcnews

亞利桑那州 失蹤 牧場 美國

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