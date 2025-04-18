川普罵、國會照挺！美跨黨派參議員訪台：防衛支持不打折

美國共和黨與民主黨共3名參議員本周訪台，與賴清德總統及官員會談，討論貿易和美台關係等問題。美聯社報導，此舉向台北與北京釋出強烈訊號：無論華府政局如何更迭，美國對台防衛支持依然堅定不移。

台灣外交部16日發布新聞稿指出，美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd）。

報導指出，川普雖曾抱怨台灣「偷走」美國晶片產業，堅持台灣應為美軍防衛「付保護費」，並實施高達32%的關稅重擊，但台灣領導人回應迅速且積極，向美國政府保證，他們已接收到川普的怨言，並正積極採取行動。

台灣保證，正加快推動貿易與投資協議，以符合川普政府的期待；同時也正快速強化軍事實力，使軍力更靈活、敏捷，並減少對美依賴，以作為嚇阻中國的最佳方式，其中包括與美方洽談合作開發無人機。

訪台的民主黨參議員昆斯在台北表示，本周在台灣的會談「充滿希望與前瞻性」，並對未來美台關係持樂觀態度，稱「我對美台關係的下一篇章充滿信心，認為我們將迎來堅實的發展」。

參議員瑞克茲在18日與總統賴清德、國防部長顧立雄及國安會秘書長吳釗燮的預定會晤前發表談話，強調「不要只看川普總統說了什麼，更要看我們實際做了什麼。」他並透露，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）已將亞太安全列為優先事項，而台灣也迅速在川普宣布90天關稅緩衝期後與美國商務部長聯繫，啟動協商。

昆斯提到中國國家主席習近平時表示，「當前正是中共可能對台採取行動的敏感時機」，但他也強調：「如果習近平真這麼做，那會大錯特錯，會遭到堅決且一致的反擊。」