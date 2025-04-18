黃金因獲利了結下跌 油價續強周線收漲

在貿易談判和地緣政治局勢牽動市場情緒之際，國際原油價格周四（17日）延續漲勢，且漲幅拉大至超過3%，創下1月初以來的最大兩日漲幅，周線也終於收漲。黃金價格則是在連創新高後，因投資人獲利了結漲勢暫停。

紐約黃金現貨價格周四在前一交易日大漲後，遇到投資人在復活節假期長周末之前獲利了結，盤中最高曾觸及3,357.78美元的歷史高點，最低一度下挫1.77%跌破每英兩3,300美元關卡，收盤跌幅收斂至0.49%，將金價維持在3,300美元之上，報3,326.85美元。

另外，投資人對美日兩國初步的貿易談判進展感到樂觀，推動市場風險偏好回升，也令金價回吐部分漲幅。

不過，ABC Refinery全球主管Nicholas Frappell表示，川普關稅政策的不確定性以及全球貿易戰的可能性，仍將為黃金提供支撐。他說：「市場仍然面臨關稅的範圍和強度的不確定性，包括美國政府的戰略計畫不明，以及貿易夥伴將如何回應等諸多不確定因素。」

原油價格方面，由於川普政府加大了對伊朗能源出口的施壓力度，加上市場對美國貿易談判的樂觀預期，油價周四連續第二天上漲。

布蘭特原油期貨上漲2.11美元，或3.2%，報每桶67.96美元；美國西德州原油上漲2.21美元，或3.54%，報每桶64.68美元。兩大油價指標周三的漲幅都逾1.8%，周四又再大漲，這是今年1月初以來的最大兩日漲幅。

本周布蘭特原油和西德州原油均上漲了約5%，這是為三周來首次單周上漲。周四是復活節假期前本周的最後一個結算日，交易量比較稀少。

美國總統川普表示，他有信心能與歐盟達成貿易協議，而美日之間的正在進行談判，也進一步提升了市場對於貿易談判可以達成協議、避免關稅最嚴重影響的預期。在中東方面，美國財政部貝森特說，美國將施加最大壓力以限制伊朗的石油供應鏈。

CIBC Private Wealth Group資深能源交易員Rebecca Babin認為，「當前宏觀經濟背景仍不明朗，有可能放大市場反彈，也有可能完全打斷上漲走勢，具體會如何，取決於地緣政治緊張局勢的演變」。

本周稍早，石油輸出國組織（OPEC）、國際能源署以及包括高盛和摩根大通在內的幾家銀行，都下調了對油價和需求成長的預期，原因是美國的關稅措施和其他國家的報復行動令全球貿易陷入混亂。