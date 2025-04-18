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川普批鮑爾玩政治 放話有權解職Fed主席 據悉已起意 但貝森特不支持

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（後）對聯準會主席鮑爾（前）遲不降息大表不滿。路透
美國總統川普（後）對聯準會主席鮑爾（前）遲不降息大表不滿。路透

美國總統川普聯準會（Fed）遲遲不降息表達強烈不滿，並公開否定聯準會有「獨立性」的說法，聲稱自己有能力讓聯準會主席鮑爾提早下台。外媒報導，川普已與多位高階顧問討論將鮑爾解職的方法，但財長貝森特認為此舉得不償失。

在橢圓辦公室，川普被問及於社群媒體上抨擊鮑爾降息遲緩言論，川普對記者表示，「如果我讓他走人，他就得走。我對他很不滿意，而且已經明確告訴他了」。川普稍早貼文說：「鮑爾解職再快也不夠快！」。

但川普沒回應是否試圖罷免鮑爾。他說鮑爾的表現一直「糟糕透頂」，「實際上，唯一上漲的就是利率——因為我們有個玩政治的聯準會主席」。川普還強調，歐洲已經降息。

鮑爾的聯準會主席任期將到2026年5月結束，理事任期則要到2028年2月才結束。就在川普發表上述言論的前一天，鮑爾在芝加哥重申不急於降息，希望等待更明朗的經濟訊號。

金融市場周四對川普有關鮑爾的言論反應平淡。受市場對歐盟、日本可能與美國達成協議的樂觀情緒提振，標普500指數小漲，美債有所回落。

參議院少數派領袖舒默譴責川普的言論，在X上發文稱，「獨立的聯準會對於健康的經濟至關重要 —— 川普已經證明這並非他的工作重點。」

川普政府已解雇了聯邦貿易委員會、國家勞動關係委員會（NLRB）、聯邦功績制度保護委員會（MSPB）等機構的高階官員，但這些機構向來被認為在一定程度上獨立於白宮，外界對於總統是否有權罷免這些機構的高層，成為近幾個月的焦點問題。

這種解雇舉動是迄今為止，對1935年最高法院一項為機構獨立性奠基的裁決最直接的挑戰。鮑爾周三在芝加哥經濟俱樂部回答提問時，提到最高法院當前一件與NLRB和MSPB官員被解職有關的案件。他說：「最高法院有一案。大家很可能讀到了。大家對此案討論良多。我認為裁決不適用於聯準會 —— 但我不知道。我們密切關注形勢。」

鮑爾說，「我們的獨立性事關法律」，聯準會的地位顯示，除非有正當理由，否則不得被罷免。

川普傳出已與多位高階顧問討論將鮑爾解職。華爾街日報周四引述匿名消息人士報導，川普與前聯準會理事華許（Kevin Warsh）就提前趕鮑爾下台交換意見。華許據悉向川普表示，鮑爾應被允許在不受干擾的情況下完成任期。該報導也說，財長貝森特反對川普顧問尋求罷免鮑爾的想法，認為此舉得不償失。

貝森特本周稍早曾暗示，政府估計會在大約六個月後考慮鮑爾的繼任者。他在接受彭博電視採訪時稱，面試鮑爾繼任者的時間「基本在秋季」。他還說，聯準會貨幣政策決策的獨立性是「必須予以保護的寶盒」。

川普 聯準會 鮑爾

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