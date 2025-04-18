美國佛州州立大學驚傳校園槍擊案 傷患人數不明
位於美國佛羅里達州塔拉哈西（Tallahassee）的佛州州立大學（Florida State University）校園今天發生槍擊案，導致為數不明的人員被送往附近醫院。
美聯社報導，塔拉哈西紀念健康照護中心（Tallahassee Memorial Healthcare）發言人甘農（SarahCannon）表示，這家醫院接收並治療槍擊案傷患。
但她說院方還沒有辦法證實有多少人在接受照護。
在校方發布警報稱有槍手正在學生會附近活動後，救護車、消防車及多個執法機關的巡邏車紛紛於中午時分趕往校園。據悉聯邦調查局（FBI）人員也在現場。
數以百計的學生從學生會方向離開，學生們緊盯手機，有些人看起來情緒激動。
學生及教職員已接獲指示找好掩護，並等候進一步指示。警報內容表示：「鎖好並遠離所有門窗，準備採取額外防護措施。」
知悉內情的消息人士隨後告訴美聯社，一名犯嫌遭到警方拘留。
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