每年付250萬美元租金 這所大學是川普房地產帝國的第19大租客

哥倫比亞大學是首批遭川普修理的知名學府之一，聯邦政府取消了對該校的4億美元資助，並逮捕兩名抗議學生。哈佛、普林斯頓、布朗、康乃爾和賓州等大學也面臨類似的壓力。但有別於其他美國學府，哥大每年支付這位美國總統數百萬美元租金。

由於這筆錢是間接支付，或許可以解釋為何知道的人並不多。根據富比世雜誌（Forbes）取得的2021年貸款文件，哥大每年支付約800萬美元租用曼哈頓中城美洲大道1290號的辦公樓層，房東Vornado Realty Trust是一家上市房地產公司，擁有該建築70%股份並負責管理其營運。但該房產的最大個人所有權人，正是今年1月重新入主白宮的川普，他持有剩餘的30%股份。現在川普本人一年可從這筆交易拿到約250萬美元。

哥大和川普有這一層生意往來，肇始於1990年代初期，當時川普難以償還與曼哈頓上西區一塊75英畝土地有關的債務，香港投資人為他紓困，條件是取得該物業70%股份，而川普守住了其餘30%，並繼續希望吸引潛在的租戶。根據紐約時報報導，他的目標之一是當時正在尋求擴大校區的哥倫比亞大學。據報導說，川普退出了談判會議，而這所常春藤名校最終選擇在其他地方擴增校區。

2005年，當香港投資人同意以18億美元的價格出售這塊土地，並將所得款項再投資於另外兩棟建築—紐約美洲大道1290號和舊金山加利福尼亞街555號時，川普再度抓狂，甚至試圖透過興訟以退出該交易，但最終敗訴，他只剩下這兩棟他不想要建築的30%股份。

2007年川普的合夥人將其70%的股份賣給Vornado，四年後，哥大簽約租用了在美洲大道1290號大約12萬平方英尺的樓層。川普最初嫌棄的這座大樓最後讓他賺了不少錢。2012年，Vornado用該房產再融資，幫助川普獲得大約1.25億美元的資金。

如今，川普從美洲大道1290號大樓所獲得收入，似乎超過他投資組合中任何其他房產所帶來的獲利。 富比世2020年的分析估計，當時川普一年可從哥大支付的租金中分到約210萬美元，該校是川普整個房地產帝國的第19大租客。