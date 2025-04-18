跨性選手可進女子賽 川普政府控告緬因州歧視

美國川普政府十六日以緬因州違反聯邦規定，未禁止跨性運動員參加女子運動賽事為由，控告緬因州政府。緬因州民主黨州長密爾斯則表示將與川普政府法院見。

川普與密爾斯早有嫌隙，密爾斯在一次白宮會議中直接挑戰川普，稱「咱們法庭見」，川普則威脅要切斷該州聯邦撥款。

司法部長邦迪說，不准跨性人參加女子賽事是川普的施政重點，緬因州拒絕遵從，因此挨告，其他「不聽話」的州如明尼蘇達和加州，也可能吃官司。

邦迪說，「道理很簡單，女生就玩女生的運動，男生玩男生的運動。女性參加女性的比賽，男性參加男性的比賽」。

二○二四年競選期間，川普就不斷主張，跨性人不得參加「異性」體育比賽。川普就任後簽署行政命令，禁止跨性人參加女性賽事，也嚴格定義只有男性和女性兩種天生生理性別，沒有個人認同性別。此一排斥「多元性別」的行政命令，受到不少司法挑戰。

教育部和衛生部說，緬因州准許變性女子參加女性運動比賽，違反聯邦法典第九條「不得歧視」規定。司法部請法院裁決，所有學校都要遵令，禁止「出生時是男性」的人參加女子比賽項目。法院提出的和解協議若履行，跨性學生就不能參加多項運動比賽，緬因州官員不認同這樣的協議，理由是法律並未禁止跨性別選手出賽。

密爾斯說，川普政府提告並不意外，目的是要強迫緬因州輕忽保護人權的州法，「此事根本無關學校體育或保護女性，而是有關各州權力的大事，也就是捍衛法治，不受聯邦政府侵犯的大事，因為這個聯邦政府執意要實現它自己的意志，而無意支持法律」。

緬因州檢察長弗瑞說，他很有信心緬因州依照州法和聯邦法行事。雖然總統發布的行政命令反映他本人對法律的解讀，但任何對美國法治稍有了解的人都知道，總統既不制定法律，也不解釋法律。