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國務院預算恐削…美擬關27使領館 縮編日加外館

聯合報／ 國際中心／綜合報導

根據美國媒體取得的文件，美國國務院將提議大規模調整海外布局，包括關閉法國、德國等地廿七個使領館，整併在加拿大及日本的外館。

中央社詢問國務院，這項瘦身計畫是否影響美國在台協會（ＡＩＴ）規模，國務院未回覆。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」報導，這份文件是國務院十五日提交給白宮管理及預算局二○二六財政年度提議預算提案的一部分，其中概述整併日本和加拿大等國外館，包括將主要城市領事館「調整規模」為小型領事館。

報導指出，根據川普政府計畫，國務院將關閉非洲東部國家厄利垂亞、盧森堡、南蘇丹和馬爾他等十個大使館及十七個領事館，併入鄰近國家使館。

文件中說，「據點的評估是基於區域局處和跨機構回饋、領事工作量、人員成本、設施狀況和安全評等」。

報導指，擬關閉的領事館有五個位於法國，分別是里昂、勒恩、波爾多、史特拉斯堡及馬賽，德國杜塞道夫及萊比錫、蘇格蘭愛丁堡及義大利佛羅倫斯也上榜。

美國駐加拿大蒙特婁及哈利法克斯等城市的領事館將縮編，以在最低限度的當地支持下提供外交協助。

文件還提議將美國駐國際組織的使團併入美國駐這些城市的使領館。文件特別點名經濟合作暨發展組織及聯合國教科文組織所在地巴黎。美國總統川普尚未提名派駐這兩個組織的大使。

編寫文件的官員建議「縮減或取消」索馬利亞首都摩加迪休外館，理由是當地對美方「不友善」。國務院官員還希望關閉伊拉克巴格達的外交支援中心，並說伊拉克外館是國務院迄今成本最高的駐外使團。

「酒杯新聞」指出，這份文件反映川普政府將大幅削減國務院預算。

國務院 文件 美國在台協會

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