哈佛恐失招收外國學生資格

美國最古老最富有的哈佛大學成為第一所反抗川普政府的大學，而川普政府使出極其罕見的報復措施，不僅國稅局打算取消哈佛大學免稅地位，國土安全部也威脅，若校方未能按政府要求提交部分簽證持有人資訊，將失去招收外國學生資格。

華爾街日報十六日報導，超過廿億美元聯邦資助遭凍結的哈佛大學與川普政府的談判始於三月底，雙方一度達成不少共識，包括口罩禁令，以及在招生和教師招聘方面逐漸減少多元公平包容政策。

然而，哈佛十一日又收到政府一封信函，具體詳列所有要求，包括允許聯邦政府監督該校招生、聘雇及學生與教職員工意識形態。哈佛校方認為，許多條款「跨越了一連串紅線」，只能拒絕。

川普政府隨即凍結哈佛的廿二億美元補助及六千萬美元合約。川普十五日還發文攻擊哈佛，指該校應失去免稅地位。紐約時報報導，知情人士說，財政部立即行動，十六日要求國稅局考慮撤銷哈佛大學免稅資格，國稅局正在斟酌。

雖然聯邦法律禁止總統直接或間接要求國稅局調查或審計特定目標，但局長有權撤銷免稅規定。此類行動通常是認定某組織違反非營利實體免稅規定後做出。國稅局曾在一九八○年代認定一所基督教大學採用種族歧視招生政策，取消該校免稅資格。紐時指出，任何奪走哈佛免稅資格的舉動，都可能面臨法律挑戰，而稅務專家預計哈佛會成功。

另國土安全部十六日表示，如果哈佛未能滿足政府要求，提交部分簽證持有人資訊，就將失去招收外國學生資格，部長諾姆還宣布，終止該部對哈佛大學提供兩項總額超過二百七十萬美元的補助金。

諾姆說，她已致函哈佛，要求該校四月卅日前提供哈佛外籍生的「非法和暴力活動」紀錄，「如果哈佛大學無法證明其完全遵守通報義務，將失去招收外籍生的特權」。

哈佛稍早表示，已採取許多措施解決反猶主義，而政府的要求是設法規範該校的「學術環境」。哈佛發言人表示，校方已知悉諾姆的信件，但堅持本周稍早的聲明，「不會放棄獨立性或放棄憲法權利」，同時也將遵守法律。