歐洲央行第7次降息 川普發文批聯準會主席鮑爾動作慢又出錯
歐洲央行（ECB）17日如市場預期，調降基準利率1碼，即0.25個百分點，基準利率降至2.25%，是去年6月啟動降息循環以來第七次降息。
美國CNN報導，在歐洲央行確定降息前，美國總統川普就在自家社群媒體平台「真實社群」發文批評聯準會（Fed）主席鮑爾降息太慢，再次呼籲將他解雇。
川普在美東時間17日清晨發文批評鮑爾，貼文寫道，美國央行採取行動的速度落後於歐洲央行。他寫道：「聯準會的鮑爾採取的行動永遠都太慢，又會出錯。他16日發表的報告是又一個錯誤，而且是典型的、徹底的『混亂』。」
鮑爾16日對於川普全面關稅政策對經濟造成的影響祭出嚴厲警告。他表示，川普政府帶來「非常重大的政策改變」，包括「遠超預期」的全面加徵關稅。鮑爾說，這在現代史上前所未見，使聯準會置身未知水域，並面臨數十年來從未見過的挑戰。
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