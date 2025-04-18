時代百大人物評選 川普政府六人上榜
「時代雜誌」16日公布2025年百大最具影響力人物名單，除了美國總統川普與其他五位美國政府的相關人物，超微（AMD）執行長蘇姿丰、台裔導演朱浩偉及中國大陸DeepSeek創辦人梁文鋒等人都上榜。
時代雜誌2025年百大最具影響力人物分為六大類，分別是領袖、先驅、藝術家、時代象徵、巨擘及創新者，雜誌總編輯雅各在一封關於評選過程的信中表示，登上影響力人物榜是「對當今全球顛覆源頭的認可」。
來自川普政府的上榜者包括美國總統川普、副總統范斯、政府特別雇員馬斯克、衛生部長小甘迺迪、商務部長盧特尼克及白宮預算管理局局長沃特都被列為領袖類人物，也是2009年來最多美國政府官員列名的一次。
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