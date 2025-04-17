川普政府擬修改傷害瀕危動物定義 排除破壞棲地

美國總統川普政府今天提議，把破壞棲地從「瀕臨滅絕物種保護法」（ESA）對「傷害」瀕危物種的定義中刪除。環保團體批評，這將為人類活動進入生態敏感區域打開大門。

法新社報導，美國魚類暨野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service）及國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）表示，瀕臨滅絕物種保護法對「傷害」的定義應排除「損害保育物種棲地的行為」。

環保團體指出，這項規定變更將允許伐木、石油勘探與開採、採礦等活動以及個人與政府的其他行為，破壞瀕危動物的棲地。

環團「地球正義」（Earthjustice）說：「50年來，瀕臨滅絕物種保護法拯救許多物種免於滅絕，包括白頭海鵰、灰狼、佛羅里達海牛和座頭鯨等標誌性美國物種。」

地球正義提到：「達成這項成就的一個關鍵在於對傷害（物種）的定義，該定義認可一個常識性的觀念：摧毀某個物種賴以生存的森林、海灘、河流或溼地，就構成對該物種的傷害。」

地球正義補充道，他們準備好在法院對川普（Donald Trump）政府的提案提出異議。