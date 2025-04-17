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華郵：美執法機構欲從醫保取得個資 打擊無證移民

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

據華盛頓郵報所掌握的資料與知情人士披露，川普政府旗下包括政府效率部（DOGE）與移民局等單位有意透過醫保資料庫取得地址等敏感個資，作為打擊無證件移民手段的一環。

醫保資料庫是由美國聯邦醫療服務中心（CMS）管理，包含大量健康資訊及美國移民暨海關執法局（ICE）所欲取得地址等個資。一些現、卸任衛生官員表示，他們對這種史無前例利用醫療保險資料庫遂行移民執法工作之舉深感擔憂，也不確定這樣做是否合法。

華郵指出，據他們所掌握到的資料與知情人士指出，移民暨海關執法局正按清單追查川普政府認定的非法移民。在政府效率部協作下，移民暨海關執法局正要求聯邦醫療服務中心檢查移民的社會安全碼並核對醫保索賠數據庫，找出當事人的地址。

華郵表示，目前也不清楚聯邦醫療服務中心是否已有配合交出個資的情事，也不清楚移民暨海關執法局要找的人有多少及能取得資料的程度。聯邦醫療服務中心到4月初都還在考慮該否配合，此外，無證移民也不在聯邦醫保的範疇，可能沒有資料。

目前有參加聯邦醫保的美國民眾超過6800萬人。一位官員表示，聯邦醫保未納入無證移民，資料庫對移民暨海關執法局的幫助可能很有限。

新移民即便是合法入境者，也無法立即獲得聯邦醫保資格，只有在符合特定居住年限或工作要求後，才有資格申請。

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