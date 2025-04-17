快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

川普要求哈佛提交外籍生資料 否則喪失國際生招收權

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
哈佛大學。(美聯社)
哈佛大學。(美聯社)

美國政府今天再對哈佛大學出手。國土安全部表示，如果哈佛未能滿足政府的要求，提交部分簽證持有人的資訊，就將失去招收外國學生的資格。

總統川普還說，哈佛大學是個「笑話」；哈佛拒絕接受外部政治監督後，就該失去政府研究合約。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天還宣布，終止對哈佛大學提供兩項總額超過270萬美元的國土安全部補助金。

諾姆說，她已致函哈佛大學，要求該校在4月30日之前，提供她所謂哈佛外籍生簽證持有者的「非法和暴力活動」紀錄。

諾姆在聲明中表示：「如果哈佛大學無法證明其完全遵守通報義務，將失去招收外籍生的特權。」

哈佛大學發言人表示，學校已知悉諾姆關於「取消補助金和審查外國學生簽證」的信件。

發言人表示，哈佛大學堅持本週稍早所發表的聲明，即「不會放棄其獨立性或放棄其憲法權利」，同時也將遵守法律。

2023年10月，巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子對以色列發動致命攻擊。美國盟友以色列為此對加薩發動毀滅性軍事攻擊，引發美國各大院校發動校園示威，抗議以軍的攻擊行動，川普政府即揚言要削減各大學的聯邦資金。

川普將這些抗議者視為反猶太主義以及同情哈瑪斯的外交政策威脅。包括一些猶太團體在內的抗議者表示，川普政府錯誤地將他們對巴勒斯坦權利的倡議以及對以色列在加薩行動的批評，與支持極端主義和反猶混為一談。

川普政府也試圖驅逐一些外籍抗議者，並已撤銷了數百人的簽證。

川普今天在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）表示：「哈佛大學如今甚至稱不上是一所像樣的學府，也不該再被列入世界一流大學或學院名單。」

「哈佛就是一個笑話，教授仇恨和愚蠢，不應該再獲得聯邦資金。」

哈佛大學 川普 簽證

延伸閱讀

謝金河：選好股才是避險王道 川普的關稅像玩積木遊戲

川普一刀砍出新寒冬？對中國245%關稅壓境 2000萬工廠人員放長假！

川普政策反覆 台股盤勢也將持續大震盪

劍麟加碼配息+川普暫免關稅 汽車族群股價催油門

相關新聞

對抗白宮哈佛恐失免稅資格！WSJ曝校方談判2周「1事讓情況惡化」

全美最古老最富有的哈佛大學成為第一所對抗川普白宮的大學，有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，國稅局打算取消哈佛大...

錯遣返委國移民「蓄意不理」判決 聯邦法官：藐視法院

華府地區聯邦法院首席法官波斯柏格(James E. Boasberg)16日表示，他將判定是否有任何川普政府官員違反他的...

要開學了！準哈佛生入讀堅定 準哥大生憂心踏進「公關危機」

華爾街日報(WSJ)16日報導，剛收到大學錄取通知的高中應屆畢業生，在多所大學與川普政府立場衝突之際，紛紛思考今秋上大學...

川普砍補助、嚴核簽證 漸多美國學生改去加拿大讀大學

隨著川普削減聯邦政府對大學的資助並從嚴核發國際學生的學生簽證，愈來愈多居住在美國的學生開始申請加拿大大學，或是透露去加拿...

美參議員范霍倫赴薩爾瓦多 爭取「馬州男」返美未果

馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)16日在薩爾瓦多與薩國副總統烏略亞(Félix Ul...

川普要求哈佛提交外籍生資料 否則喪失國際生招收權

美國政府今天再對哈佛大學出手。國土安全部表示，如果哈佛未能滿足政府的要求，提交部分簽證持有人的資訊，就將失去招收外國學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。