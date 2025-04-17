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美參議員赴薩爾瓦多 促將錯誤驅逐移民送回美國

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
維權團體及家屬要求政府接回被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子賈西亞。（美聯社）
維權團體及家屬要求政府接回被誤送至薩爾瓦多的馬里蘭州男子賈西亞。（美聯社）

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天飛往薩爾瓦多，敦促釋放被錯誤驅逐到這個中美洲國家的美國居民阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）。

綜合路透社與法新社報導，儘管美國聯邦法官下令要求將阿布雷戈賈西亞送返美國，並得到最高法院的支持，但他仍被關押在母國惡名昭彰的恐怖分子監獄中。

范霍倫今天抵達薩爾瓦多，與高層官員會面，敦促釋放阿布雷戈賈西亞，但薩爾瓦多副總統烏尤亞（Felix Ulloa）告訴他，不能批准探視或與阿布雷戈賈西亞通話。

參院外交關係委員會議員范霍倫表示，烏尤亞還告訴他，薩爾瓦多不會釋放阿布雷戈賈西亞，因為美國出錢讓他繼續被關押於此。

居住在馬里蘭州的薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞，自2019年起持有美國的工作許可，受到免遭遣返的法官命令保護，但他仍在3月15日被驅逐出境送往薩爾瓦多。

川普政府坦承行政疏失，違反移民法官的保護令，並接到最高法院有關協助阿布雷戈賈西亞返美的命令。

但川普政府在下級法院聽審中被問到如何糾正疏失時，並未宣布將採取何種措施。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）14日訪問白宮時表示，他並不打算釋放阿布雷戈賈西亞；另一方面川普告訴媒體說，他無權干預此事。

川普的批評者警告，川普蔑視最高法院，已使美國陷入憲法危機邊緣。

美國 薩爾瓦多 西亞

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