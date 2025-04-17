川普拒暫停驅逐移民！法官：有「相當理由」判藐視法庭

一位美國法官今天表示，他發現有「相當理由」（probable cause），判定川普政府在法庭下令停止依據戰時法驅逐委內瑞拉移民一案藐視法庭。

路透社報導，聯邦地區法院法官波斯柏格（JamesBoasberg）在書面裁決中指出，有「相當理由」判定官員藐視法庭。波斯柏格表示，川普政府「故意無視」他3月15日禁止政府根據「外國敵人法」（AlienEnemies Act）將委內瑞拉疑似幫派成員驅逐到薩爾瓦多的命令。

法新社報導，白宮表示，打算「立刻」對波斯柏格這項裁決提出上訴。

波斯柏格3月15日發布臨時禁制令，阻止川普政府依據「外國敵人法」將這些人驅逐出境。

波斯柏格在書面意見中援引證據，指政府在驅逐班機飛航時「故意或輕率地無視」他的命令。

他指出：「被告沒有提供任何令人信服的理由，來避免得出顯而易見的結論…他們故意藐視本法庭書面命令，以及明定遵守規定內容的口頭命令。」

波斯柏格寫道，川普政府的行為「足以讓法庭得出結論，認為有相當理由認定政府藐視法庭」。

這名法官表示，政府將獲得最後一次機會「清除這種藐視法庭的行為」，否則將面臨進一步的訴訟。