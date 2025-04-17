美媒：國務院擬關27使領館 縮編範圍含加拿大日本

根據美國媒體取得的文件，美國務院預計提議大規模調整海外布局，包括關閉27個使領館。至於這項「瘦身」計畫除了調整加拿大及日本據點外，是否也影響美國在台協會（AIT）規模，國務院未回覆中央社提問。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）報導，這份文件是國務院昨天提交給白宮管理及預算局（OMB）2026財政年度提議預算提案的一部分，其中概述對日本和加拿大等國外交據點的整併，包括將主要城市的領事館「調整規模」為小型領事館。

報導指出，根據川普政府的計畫，國務院將關閉非洲東部國家厄利垂亞（Eritrea）、盧森堡、南蘇丹和馬爾他等10個大使館及17個領事館。這些機構都將被併入鄰近國家的使館。

根據「酒杯新聞」取得的文件，「據點的評估是基於區域局處和跨機構的回饋、領事工作量、每個（從美國直接僱用的）人員成本、設施狀況和安全評等。」

報導指出，擬關閉的領事館中有5個位於法國，分別是里昂、勒恩、波爾多、史特拉斯堡及馬賽。另有兩個位於德國的杜塞道夫及萊比錫。蘇格蘭首府愛丁堡以及義大利佛羅倫斯也榜上有名。

美國主要盟友也受到這波整併外交據點的動作影響。根據報導，以加拿大為例，美國駐蒙特婁及哈利法克斯等城市的領事館將縮編，以在最低限度的當地支持下，提供外交協助。

這份文件還提議將美國駐國際組織的使團併入美國駐這些城市的使領館。文件特別點名經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國教科文組織（UNESCO）所在地巴黎。美國總統川普尚未提名派駐這兩個組織的大使。

文件由川普政府任命的高階官員編寫，雖然跨部門評估給予索馬利亞首都摩加迪休高度評價，但編寫的官員仍建議「縮減或取消」在當地的外交據點，理由是當地對美方「不友善」。

此外，美國國務院官員還希望關閉伊拉克首都巴格達的外交支援中心，並說伊拉克據點是國務院「迄今為止」成本最高的駐外使團。

「酒杯新聞」指出，這份文件反映川普政府大幅削減國務院預算的作為。雖然最終這一切都取決於國會，但川普政府的舉動已為國務院2026財政年度的經費埋下重大衝突的導火線。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）昨天回應相關提問時則說，「還沒有最終計畫、最終預算或最終方案。」