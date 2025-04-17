川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返

川普政府日前誤將29歲男子艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）遣返回薩爾瓦多，備受爭議，遭到民主黨抨擊；美國白宮16日做出反擊，不但聲稱艾卜瑞可・賈西亞是外國恐怖組織成員，還指控他「打女人」；白宮並稱，遣返該男子是合法的，若他未來返回美國，將再度被遣返。

川普政府於3月15日錯將居住在馬里蘭州（Maryland）的艾卜瑞可・賈西亞遣返回薩爾瓦多監獄；艾卜瑞可‧賈西亞自青少年時期從故鄉薩爾瓦多非法入境美國；移民法院於2019年裁定禁止遣返艾卜瑞可‧賈西亞，因其經營的普普薩（pupusa）玉米餅生意遭當地黑幫鎖定，返回家鄉將面臨人身安全威脅。

雖然美國最高法院維持下級法院命令，指示川普政府協助將艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國，但川普政府拒絕這麼做；美國總統川普14日與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在白宮會面，布格磊也表示，他不會協助艾卜瑞可‧賈西亞返美。

馬州聯邦參議員范赫倫（Chris Van Hollen）16日赴薩爾瓦多，希望帶回艾卜瑞可‧賈西亞，但未能成功。

白宮16日下午則臨時宣布舉行記者會，並宣稱有神秘來賓。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在記者會中，再度指控艾卜瑞可・賈西亞是黑幫組織MS-13成員，MS-13被川普政府列為外國恐怖組織。

李維特並拿出馬州法院的資料，指艾卜瑞可‧賈西亞的妻子曾在2021年5月向法院申請人身保護，並指控艾卜瑞可‧賈西亞曾向妻子施暴；李維特稱，民主黨不僅趕著辯護一名外國恐怖組織的成員，他還會「打女人」（woman beater）。

李維特說，艾卜瑞可‧賈西亞是非法滯留在美國，並聲稱，艾卜瑞可‧賈西亞有被驅逐遣返回薩爾瓦多的合法命令在身；李維特說，如果艾卜瑞可‧賈西亞未來回到美國，他將再次被立即驅逐出境；李維特說，艾卜瑞可‧賈西亞永遠不會再住在美國。

至於白宮記者會的神秘來賓則是莫林（Patty Morin），她在記者會中，再度講述她的女兒瑞秋（Rachel Morin）2023年8月在住家附近跑步，遭到非法移民毆打、強暴、勒死的故事。

莫林發言完畢後，李維特詢問記者是否有任何問題，不過當在場媒體舉手提問時，李維特又拒絕回應。