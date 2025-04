紐時：川普政府擬採懲罰措施 阻止DeepSeek購買美國技術

紐約時報今天引述3名知情人士報導,川普政府正考慮採取懲罰措施,阻止中國人工智慧新創公司深度求索(DeepSeek)購買美國技術,正就禁止美國人使用其服務一事展開辯論。

川普(Donald Trump)政府本週採取行動,將出口至中國的輝達(NVIDIA)H20晶片列入管制。中國是輝達H20晶片的關鍵市場,輝達昨天表示,該公司將因此承擔55億美元的費用。

紐約時報(The New York Times)報導,美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(HouseSelect Committee on the Chinese Communist Party)已針對輝達晶片在亞洲的銷售展開調查。

根據紐時,該委員會正試圖評估輝達是否故意向DeepSeek提供開發人工智慧(AI)的關鍵技術,這可能違反了美國的規定。

對此,DeepSeek未立即針對路透社的置評要求作出回應。