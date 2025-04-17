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卸任後首演說 拜登：川普執政未滿百日 已重創美

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國前總統拜登15日首在芝加哥演講談保護社安金問題。（美聯社）
美國前總統拜登15日首在芝加哥演講談保護社安金問題。（美聯社）

一月卸任的美國前總統拜登十五日首度發表公開談話表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大傷害。拜登說，竟然發生得這麼快，相當驚人。

拜登十五日受邀以保護社會安全保障為題在芝加哥發表談話，這是他卸任總統後首次公開演說。

ＣＮＮ報導，拜登卸任後，身邊只剩下最忠心的幕僚，他多數時間待在德拉瓦州家中，每周會進華府辦公室一次。拜登公開行程很少，許多民主黨領袖希望他保持低調。

八十二歲的拜登去年在總統大選辯論表現奇差，讓支持者失去信心，最後被迫退選。這次拜登演說約半小時，雖然仍會小吃螺絲，但狀況比去年進步許多；他還在演說中自嘲，稱自己在四百年前擔任參議員。

針對川普政府有意刪減社會安全保障，拜登表示，美國人民都會收到社會安全保障支票，不管在戰爭、大蕭條時期還是疫情期間，但情況首次有可能出現改變。

針對商務部長盧特尼克日前失言，指只有「詐騙犯」才會在乎沒收到社會安全保障支票，拜登認為，盧特尼克不是不懂，就是不在乎，並指盧特尼克是億萬富翁，是上帝眷顧的人。

拜登說，社會安全保障是政府對人民神聖的承諾，人民把薪水投入社會安全保障，期待需要時有所依靠，「永遠不該背叛那分信任」。

拜登說，很多美國人民仰賴社會安全保障來生活，一旦刪減或取消，上百萬美國人民將面臨困境，拜登並認為，討論刪減或取消，對這些弱勢來說都是莫大壓力。

拜登也指出，川普政府為精簡人力，裁減美國社會安全局七千名員工，已造成該單位失能。

拜登說，川普政府執政不到百日，已對國家造成莫大損害，他對川普政府破壞速度感到驚訝。

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