哈佛率美名校 告川普砍經費

美國哈佛大學帶頭反抗川普政府要求的改革，包括普林斯頓大學、麻省理工學院、加州理工學院等大學，十四日參加訴訟一同抵抗川普政府。

新聞周刊報導，布朗大學、普林斯頓、麻省理工、加州理工、伊利諾大學、康乃爾大學、密西根州立大學、羅徹斯特大學等多所大學董事會，以及「美國大學協會」等數個教育團體，十四日聯合在麻州聯邦區域法院控告能源部，請求法官立即擋下川普政府減少研究經費政策。

能源部十一日宣布，今後將限縮研究經費間接贊助比率，訂定百分之十五上限，每年可省下四億多美元聯邦預算，也能讓聯邦政府花費更公開透明。

布朗大學等校在訴狀中說，能源部規定的聯邦間接補助百分之十五上限，對學校來說窒礙難行，已進行數年甚至數十年的重要研究計畫無法維持，例如先進核子研發計畫、網路安全科技、用來診斷或治療癌症的新型放射藥物、偏鄉地區電網系統升級等。

訴狀指，能源部新規將導致大學裁員、縮減訓練計畫，美國大學科學研究將受重創，危及美國在科學研究與創新領域的龍頭地位，而美國的敵人將會慶祝。

訴訟認為，能源部的政策改變違反「行政程序法」，尋求法官頒發禁制令。麻州聯邦區域法院今年稍早對川普政府大幅刪減國家衛生研究院的研究經費發出永久禁制令。

聯邦官員上周要求哈佛大學在招生及聘用過程推動「擇優改革」、外國學生違反規定必須通報政府等。哈佛校長加伯十四日說，川普政府要求不合法，拒絕配合。哈佛的廿二億美元聯邦補助隨即遭凍結，六千萬美元合約喊停。