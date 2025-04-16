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馬士基：將調整遠東至美加航線旺季附加費 這兩地出發除外

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬士基（Maersk）宣布，將調整遠東國家至美、加兩國航線的旺季附加費，但不含中國大陸和香港出發的航線，下月15日生效。 路透
馬士基（Maersk）宣布，將調整遠東國家至美、加兩國航線的旺季附加費，但不含中國大陸和香港出發的航線，下月15日生效。 路透

航運巨擘馬士基（Maersk）宣布，由於美國關稅壓力掀起全球搶倉潮，5月15日起將加收遠東至美、加航線的旺季附加費（PSS），但不含中國大陸和香港出發的航線，直到進一步通知為止。

馬士基15日在官網公告，根據價格計算日期（PCD），下月起將加收從陸、港以外遠東國家出發至美國和加拿大的所有航線的旺季附加費，每只20呎標準貨櫃收1,000美元，每只40呎貨櫃和45呎貨櫃收2,000美元。遠東國家包含台灣、日、韓、新加坡和其他東南亞國家在內的18國。

馬士基表示，「該費率並未、也不會受到任何依地方法規通知、公布或申報的關稅影響」。

彭博行業研究（BI）分析師指出，川普關稅政策瞬息萬變，造成貨櫃船費波動。根據Drewry世界貨櫃運價指數（WCI），止於10日當周，全球貨櫃船費率揚升2.6%至每40呎櫃2,265美元，以上海至歐洲航線3.8%的增幅為最，上海至洛杉磯航線3.3%的增幅次之。

川普暫緩徵收對等關稅90天，也加劇波動性。上海集裝箱出口運價指數（SCFI）在止於11日當周，上升0.1%至1,395點，為連三周上揚。

分析師預期，船運費率未來幾周將徘徊在目前水準，因對陸出口產品的需求受到關稅壓力；相較下，從美國其他關鍵貿易夥伴赴該國船費，將因90天的緩衝期而走高。業者提前拉貨，勢必使艙位吃緊、推升跨大西洋航線的貨櫃船費。

美國 航線 貨櫃

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