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川普簽署行政命令 盼降低藥品價格、改進價格談判流程

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署一份旨在降低藥品價格的行政命令，賦予各州更多自由從海外進口價格較低的藥品，並改進價格談判流程。美聯社
美國總統川普今天簽署一份旨在降低藥品價格的行政命令，賦予各州更多自由從海外進口價格較低的藥品，並改進價格談判流程。美聯社

美國總統川普今天簽署一份旨在降低藥品價格的行政命令，賦予各州更多自由從海外進口價格較低的藥品，並改進價格談判流程。

法新社報導，美國面臨全世界最高的處方藥價格，儘管保險費已經很高，許多人仍需自掏腰包支付部分費用。

白宮官員告訴媒體，「這將為依賴胰島素的長者和低收入人士，以及更多人提供有意義的救助」，也「將促進處方藥市場更具競爭力，以確保向患者和政府收取的價格與其提供的價值更加一致」。

該命令指示監管處方藥和成藥的美國食品暨藥物管理局（FDA），允許更多州直接從價格較低的國家進口藥物。

川普之前的拜登政府去年批准佛羅里達州從加拿大進口藥品的申請，但其他州並未獲准。

命令 川普 白宮 美國

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