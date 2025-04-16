無證移民人心惶惶！川普一意遣返 數百間教會伸援手相助

川普政府移民政策最近引發信仰辯論。川普上任以來，政府機關積極推動遣返非法移民的政策，造成無證的移民人心惶惶，而教會界對於收容及保護移民的議題，也開始出現支持與反對的不同聲音。

數百間教會成為庇護所

據《舊金山紀事報》報導，在川普政府強硬移民政策下，國內對於宗教場所應否向無證移民提供庇護的爭議日益激烈。舊金山地區自2017年以來，已有超過百間宗教場所宣布成為「庇護教會」，對可能被驅逐的移民提供援助。

來自烏干達的庇護者D.N.(化名)就是其中一位受益者，她在2021年抵達舊金山後，透過教會會友幫助支付房租及照顧年幼的孩子。對她而言，教會不僅提供了物質的支持，更是她信仰上重要的歸屬。她表示，「除了教會，我獨自撫養孩子，身邊沒有其他親戚，教會就是我的家人。」

美國「庇護教會」不論移民身份為何，都會為他們提供信仰與經濟的支持，但這種做法也引發了批評。川普的支持者以信仰為由來為政府目前的驅逐移民政策辯護，加州「跨宗教人權運動」李黛博拉牧師痛心地表示，「我們正努力不讓我們的信仰被綁架，被剝削以及被用來製造傷害。」

有人不以為然

但在舊金山聖約翰長老教會牧會的趙特蕾莎牧師表示，她的教會在2017年成為庇護教會後，不僅陪伴移民參加法庭聽證會，還陪同前往移民局報到。她強調，「我們信仰耶穌基督，我自己也曾是在政府威脅下出生的難民，成為一個庇護所是我們信仰的一部分。」

不過，部分基督教人士還是持反對立場，例如川普支持者、神學家歐文•斯特拉坎就認為，教會不應向犯法的人提供庇護。他指出，「教會在這個問題上將自己自許是正義之士，但基本上，一旦有人非法居留，教會就不應該支持這些人。」

對此，D.N.仍表示，「我所服事及信仰的上帝一直提醒要彼此相愛，愛你的鄰舍如同愛你自己。」

川普加速審核難民程序

據《全國公共廣播電台》報導，美國政府稍早宣布，同意法官可以僅透過庇護申請文件內容，無需舉行聽證會，便可駁回法律上不完備的難民申請案，藉此加速積壓嚴重的移民法庭案件審理。

根據「美國移民審查執行辦公室」的數據，截至2024年第4季，待審案件已超過400萬件，其中150萬件是庇護申請。

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