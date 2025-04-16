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挑戰美國權利底線？川普：樂意將美國罪犯送至薩爾瓦多監獄

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，非常樂意將犯下暴力罪行的「本土」美國公民遣送至薩爾瓦多惡名昭彰的巨型監獄。圖為薩爾瓦多特科盧卡恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監獄。路透
美國總統川普今天表示，非常樂意將犯下暴力罪行的「本土」美國公民遣送至薩爾瓦多惡名昭彰的巨型監獄。圖為薩爾瓦多特科盧卡恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監獄。路透

美國總統川普今天表示，非常樂意將犯下暴力罪行的「本土」美國公民遣送至薩爾瓦多惡名昭彰的巨型監獄。此舉強化他將美國人送往外國監獄的不尋常威脅。

法新社報導，川普是在14日與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的會談中提出這項意見的。自稱是「世界上最酷獨裁者」的布格磊，曾接收過美國的非法移民，關押在國內監獄中。

川普接著堅持連美國公民也送至薩爾瓦多，更進一步測試美國基本權利的底線。

根據西語節目福斯新聞（Fox Noticias）昨天稍晚播出的訪談摘錄，川普表示：「我稱他們為本土罪犯，那些在美國長大，卻不知怎麼誤入歧途的人，會拿棒球棒打人、把人推下地鐵月台。」

川普14日在白宮橢圓形辦公室與布格磊會面時透露：「我們正在調查這件事，也很想去執行，我很樂意做這件事。」並已要求司法部長邦迪（Pam Bondi）評估將美國公民送至薩爾瓦多的可能性。

鐵腕總統布格磊在川普的第2任期就職不久，便向川普提議，願意藉由收留美國囚犯，收取6百萬美元（約新台幣1.9億元）的費用。

川普 美國 薩爾瓦多

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