嚼口香糖防生病！美國賓州大學新發明能抗流感和皰疹病毒

美國賓州大學牙醫學院發表一份研究，研究團隊以一個特殊的方法來「抗病毒」，光靠咀嚼團隊發明的口香糖，就能對抗流感、皰疹病毒，甚至還可能應用在對抗禽流感。

據《今日賓州》（Penn Today）報導，這項研究已經被研究團隊發表於《分子治療》（Molecular Therapy）期刊。研究團隊利用白扁豆（lablab beans，學名Lablab purpureus）研發出一款「豆粉口香糖」，由於白扁豆含有天然抗病毒蛋白FRIL，能有效中和兩種皰疹病毒（HSV-1、HSV-2）與兩種流感病毒（H1N1與H3N2），使用者只要咀嚼一顆含有40毫克活性成分的口香糖，病毒量就能降低超過95%。

北美近期爆發H5N1禽流感，光是近三個月，就有超過5400萬隻鳥類受感染，甚至出現多起人類病例。由於之前就有研究指出，使用豆粉能夠中和H5N1 和H7N9病毒，現在研究團隊正和獸醫團隊合作，希望能將豆粉應用在禽流感控制。

研究第一作者丹尼爾（Henry Daniell）表示，使用天然食材來提煉抗病毒蛋白，可說是抗病毒研究的一大創新。研究團隊已經將口香糖製成符合美國FDA標準的臨床級產品，下一步將會進行人體臨床試驗。