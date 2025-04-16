批川普決策短視！紐時專欄作家佛里曼哀嘆：從未如此憂心美國的未來

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）撰文，批評川普政府短視、混亂而且意識形態掛帥的決策風格，正在侵蝕美國的制度根基、全球聲望，以及經濟競爭力，恐怕推動美國走上孤立與衰退的道路。

佛里曼以川普4月8日簽署行政命令支持擴大挖煤為例，指他力挺傳統能源產業，卻大砍潔淨能源的預算，完全忽略一個現實：美國煤礦礦工人數過去10年間由7萬降至4萬，風能和太陽能產業則創造出更多就業機會，分別雇用了13萬和28萬人。川普顯然被右翼意識形態綁架了。

而川普發動的貿易戰，不僅沒有盟友，也準備不足。關稅稅率每天變來變去，顯然不理解全球經濟相互依存的複雜生態，產品往往仰賴來自不同國家的零組件、在不同地區組裝。他的商務部長還以為，有數百萬美國人巴不得能取代中國勞工，去栓螺絲組裝iPhone。

川普的貿易攻勢不僅針對美國的主要競爭對手中國，連加拿大、墨西哥、日本、南韓與歐盟等長期盟友也未能倖免。他正使美國轉變為由衝動強人掌舵的流氓國家。

其他國家會怎樣應對流氓國家呢？首先，他們可能減少購買美國公債，迫使美國必須提高利率來吸引資金，而這將衝擊到整個經濟，包括車貸、房貸和償還國債的成本都將走高。當債券殖利率攀升而美元貶值，往往是全球對美國信心下滑的訊號。

其次，盟友對美國法治信任正在動搖。根據金融時報的報導，歐盟執委會已開始向赴美官員配發一次性手機與筆電，以防潛在的間諜監控行為，這類措施以前都用來針對中國大陸的。

第三，海外人士不再將赴美留學視為理想選項。他們擔心自己或子女可能遭到任意拘捕，甚至被遣送至薩爾瓦多監獄。1950年代，蘋果創辦人賈伯斯的生父從敘利亞來到美國，並在威斯康辛大學取得博士學位，時至今日，有意深造的年輕人可能更想去加拿大或歐洲。美國對全球人才的吸引力正迅速降低。

中國大陸不也還在挖煤嗎？是的，但他們的長期計畫是逐步淘汰煤，並用機器人取代人力，減少這一類有害工作。早在十年前，北京已啟動「中國製造2025」計畫，並投入龐大資金推動產業升級。如今，中國在化學、地球與環境科學，以及物理學的學術研究，已躍居全球首位，在生物學與健康科學領域也排到第二名。中國一直在以長遠眼光謀劃未來發展。

佛里曼指出，向北京施壓——不讓北京無限期壓抑國內對商品和服務的需求，並繼續補貼出口產業——並無不妥，但虛張聲勢、反覆無常的關稅戰，並不是具有前瞻性的策略。

北京和國際社會當前面臨的關鍵問題是：中國大陸將如何利用它的龐大貿易順差？全投資在加強軍事實力上嗎？還是修築更多高速鐵路與六線道高速公路，通往並無迫切需求的城市？抑或是轉向鼓勵內需消費與服務，與此同時，提出與歐美企業共同出資、各持股50%的方式，打造新一代中資工廠和供應鏈？我們應該鼓勵中國做出正確的選擇。至少中國還有選擇。

相較之下，川普卻在踐踏法治、背棄盟友、削弱美元地位，並且粉碎國內族群團結的希望。佛里曼坦言，這輩子從未如此憂心美國的未來。