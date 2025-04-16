美明年建國250週年 聯邦開支遭砍恐影響盛大慶典
美國億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正大刀闊斧地削減聯邦政府開支，恐對總統川普下令於2026年7月4日為美國建國250週年舉行「盛大慶典」帶來影響。
美國媒體Axios報導，為美國建國250週年籌備慶祝活動的各州人文委員會資金已遭大幅削減。他們表示，可能無法實現原先規劃的大規模愛國活動。
川普有意於明年夏天舉辦一場「特別慶祝活動」，並在上任頭幾天簽署一項行政命令，成立一個聯邦工作小組來策劃相關內容。
但根據美國各州人文委員會聯盟（Federation of State Humanities Councils）的說法，美國國家人文科學獎助會（National Endowment for the Humanities, NEH）80%員工已於本月稍早開始行政休假。
在這之前幾天，56個州和轄區的人文委員會接獲通知，稱其經費補助將被終止。
州政府官員表示，資金減少導致他們必須裁員並暫停新計畫，即使日後撥發新的專款，也無法填補巨大的資金缺口。
白宮和美國國家人文科學獎助會尚未回應Axios的置評要求。
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