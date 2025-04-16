不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％
美中貿易戰持續升溫，白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。
根據白宮最新聲明，川普總統在「解放日」對所有國家徵收10%的關稅，並對與美國有最大貿易赤字的國家，徵收更高的報復性關稅，以平衡競爭環境並保護國家安全。
目前已有超過75個國家主動接洽美國討論新貿易協議，部分國家的更高關稅已暫停，但中國因報復行動仍未受影響。
聲明特別提到，「中國目前面臨對美國進口商品高達245%的關稅，這是因為其報復行動所致。」
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