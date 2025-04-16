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祖克柏再度出庭作證 為收購IG和WhatsApp辯護

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
Meta執行長祖克柏。圖／路透社
Meta執行長祖克柏。圖／路透社

科技巨擘Meta執行長祖克柏今天再度出庭作證，在美國具代表性的反托拉斯審判中為Meta辯護，否認外界對Meta收購Instagram和WhatsApp是為吞併新興競爭對手的指控。

法新社報導，在華府的聯邦法院審判讓祖克柏（Mark Zuckerberg）的希望破滅，他曾期望美國總統川普重返白宮後，政府會對大型科技公司放寬反托拉斯法律的執行。

聯邦貿易委員會（FTC）律師馬西森（DanielMatheson）向祖克柏出示2012年的電子郵件，臉書（Facebook）前財務長在信中列出收購Instagram等新創公司的可能原因，包括「消除競爭對手」。

祖克柏沒有回應有關競爭壓力的問題，反而強調臉書在提升功能、用戶數量和營收方面的能力。

祖克柏作證說：「Instagram的整合效果非常好，我們能為Instagram帶來的價值超乎預期。」

「在那之後，我們基本上更加有信心能夠找出其他社群應用程式，有機會收購它們，讓它們的成長速度比單靠自身發展更快。」

祖克柏表示，他相信如果Snapchat在2013年接受臉書的收購提議，現在可能早就有數十億用戶。Snapchat去年底的每日活躍用戶約為4.5億。

此案最初是在2020年12月、川普第一任期內提出，外界當時關注的是這位共和黨總統是否會要求聯邦貿易委員會收手。

全球第3大富豪祖克柏多次拜訪白宮，試圖說服總統選擇和解解決訴訟問題。

祖克柏在遊說過程中，不僅向川普就職基金捐款，還調整內容審核政策。他還在華盛頓購買價值2300萬美元的豪宅，以便更接近政治權力中心。

Instagram 川普 祖克柏

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