2026財年預算恐腰斬？ 美國務院：尚未定案

多家媒體今天報導，美國國務院準備提議將國家預算削減近一半、結束全球多項計畫並關閉大使館，破天荒地削減華府的外交影響力。然而國務院發言人說，目前尚無最終計畫。

法新社報導，據悉高層官員正認真討論這項包含在國務院內部備忘錄中的提案，包括取消向聯合國（UN）和北大西洋公約組織（NATO）等幾乎所有國際組織提供資助。

此外，對國際維和行動的財務支持將縮水，提供給傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）等教育與文化交流方案的資金也將一併縮減。傅爾布萊特計畫是美國最負盛名的獎學金之一。

值此之際，美國總統川普正在推動更大規模削減政府開支，以及縮減美國在國際舞台的主導地位。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）對這類報導輕描淡寫，告訴記者「還沒有最終計畫、最終預算或最終方案」。

布魯斯今天表示：「這將取決於白宮和美國總統，他們將繼續制定預算計畫並提交給國會。」

她還說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「重申我們對北約的完全承諾，美國總統也同樣如此」。

美國外交協會（American Foreign Service Association）稱削減資金的提案「魯莽且危險」，前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）抨擊這是「送給中國共產黨的一份大禮」。

「紐約時報」報導，這份備忘錄指出，國務院將為10月1日開始的2026財政年度提議284億美元預算，比2025財年少了260億美元。

根據報導，備忘錄對人道援助幾無著墨，應對熱帶疾病、為開發中國家兒童提供疫苗以及促進母嬰健康等計畫都將取消。

只有國會才能批准這類資金削減，而目前占多數的共和黨仍需爭取部分民主黨支持才能通過大多數法案。

不過，這些提案可能會在國會就2026年預算進行的談判中占據重要地位。

美國政府部門本週將面臨向白宮提交削減計畫的最後期限，國務院目前尚未發布任何公開聲明。

目前尚不清楚盧比歐是否支持4月10日的備忘錄，但在削減方案提交國會審議前，他必須先行批准。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）報導，美國政府考慮關閉10個大使館和17個領事館，包括駐厄利垂亞、盧森堡、南蘇丹和馬爾他使領館。

酒杯新聞說，預計關閉的領事館有5處位於法國、2處在德國。美國駐蘇格蘭和義大利的使館也在名單上。

酒杯新聞援引文件報導說，美國駐加拿大蒙特婁（Montreal）和哈利法克斯（Halifax）的領事館也將縮編，以最少的在地支援提供最基本的外交服務。

美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際機構的使節團，將與其所在城市的外交機構合併。