快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

2026財年預算恐腰斬？ 美國務院：尚未定案

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

多家媒體今天報導，美國國務院準備提議將國家預算削減近一半、結束全球多項計畫並關閉大使館，破天荒地削減華府的外交影響力。然而國務院發言人說，目前尚無最終計畫。

法新社報導，據悉高層官員正認真討論這項包含在國務院內部備忘錄中的提案，包括取消向聯合國（UN）和北大西洋公約組織（NATO）等幾乎所有國際組織提供資助。

此外，對國際維和行動的財務支持將縮水，提供給傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）等教育與文化交流方案的資金也將一併縮減。傅爾布萊特計畫是美國最負盛名的獎學金之一。

值此之際，美國總統川普正在推動更大規模削減政府開支，以及縮減美國在國際舞台的主導地位。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）對這類報導輕描淡寫，告訴記者「還沒有最終計畫、最終預算或最終方案」。

布魯斯今天表示：「這將取決於白宮和美國總統，他們將繼續制定預算計畫並提交給國會。」

她還說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「重申我們對北約的完全承諾，美國總統也同樣如此」。

美國外交協會（American Foreign Service Association）稱削減資金的提案「魯莽且危險」，前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）抨擊這是「送給中國共產黨的一份大禮」。

「紐約時報」報導，這份備忘錄指出，國務院將為10月1日開始的2026財政年度提議284億美元預算，比2025財年少了260億美元。

根據報導，備忘錄對人道援助幾無著墨，應對熱帶疾病、為開發中國家兒童提供疫苗以及促進母嬰健康等計畫都將取消。

只有國會才能批准這類資金削減，而目前占多數的共和黨仍需爭取部分民主黨支持才能通過大多數法案。

不過，這些提案可能會在國會就2026年預算進行的談判中占據重要地位。

美國政府部門本週將面臨向白宮提交削減計畫的最後期限，國務院目前尚未發布任何公開聲明。

目前尚不清楚盧比歐是否支持4月10日的備忘錄，但在削減方案提交國會審議前，他必須先行批准。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（PunchbowlNews）報導，美國政府考慮關閉10個大使館和17個領事館，包括駐厄利垂亞、盧森堡、南蘇丹和馬爾他使領館。

酒杯新聞說，預計關閉的領事館有5處位於法國、2處在德國。美國駐蘇格蘭和義大利的使館也在名單上。

酒杯新聞援引文件報導說，美國駐加拿大蒙特婁（Montreal）和哈利法克斯（Halifax）的領事館也將縮編，以最少的在地支援提供最基本的外交服務。

美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際機構的使節團，將與其所在城市的外交機構合併。

國務院 大使館 美國

延伸閱讀

盧比歐：美國遣送10名「罪犯」至薩爾瓦多

烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國國務院：令人不安

丹麥總理訪格陵蘭 對美國喊話別想併吞但可合作

哥斯大黎加親中前總統 疑因華為弊案遭美國取消簽證

相關新聞

觀光客不來、商品賣不動！美國人氣退燒 今年恐噴900億美元

彭博資訊報導，隨著外國旅客縮減赴美行程、國際間抵制美國產品的情況升溫，2025年美國經濟恐將損失數百億美元收入，為本已脆...

拜登卸任後首發表演說：川普執政不到百日 大傷美國

自1月卸任總統後，美國前總統拜登15日首度發表公開談話，他表示，川普政府執政不到百日，就對國家造成極大的傷害；拜登說，很...

親近川普的議員神操作？上周美股暴漲前賣美債 大買這些股票

彭博新聞報導，就在美國總統川普宣布對多數國家暫停執行對等關稅90天並因而刺激股市大漲的前一天，共和黨聯邦眾議員葛林（Ma...

美防長最高顧問疑涉洩密 目前行政休假

路透社15日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的最高顧問之一考德威爾（Dan Caldwell）疑與一...

川普客串「小鬼當家2」成負擔 導演不敢刪：怕被遣返

根據娛樂媒體Variety報導，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）在近期的一個採訪中表示，川普總統在他所執...

密西根書店遷新址 居民組「人鏈」接力搬逾9000本書

密西根州切爾西市小社區人情味滿載，當地「驚喜書屋」日前搬遷，居民攜老扶幼拉起「人鏈」，穿過街區又繞過轉角，一本一本地將9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。