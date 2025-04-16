哈佛無懼補助凍結 川普再威脅取消免稅地位

美國總統川普今天揚言，若哈佛大學（Harvard University）拒絕接受政府提出的一連串要求，將取消其免稅地位。此舉讓他與美國一流學府之間的對立情勢再度升級。

法新社報導，哈佛大學本月3日收到一份清單，當中命令校方關閉多元化辦公室，並配合移民當局篩查國際學生，近期更進一步要求哈佛大學改革治理、招聘做法與招生程序。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）表示，校方不會「針對自身獨立性或憲法保障權利進行協商」。

哈佛前一天已因拒絕川普政府聲稱為打擊校園反猶太主義而提出的一連串要求，被凍結22億美元（約新台幣712億元）聯邦補助，今天再面臨免稅地位不保。

校園內已感受得到這場風波的影響。校方表示，鑒於「全面性資金凍結」，已通知一名教授暫停她的肺結核研究。

哈佛是美國歷史最久、資金最雄厚的大學，至今培育出162位諾貝爾獎得主，從臉書（Facebook）共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）到8位美國總統都在這個校園念過書。

哈佛在內的全美多所大學校園去年出現抗議浪潮，怒嗆2023年以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）爆發的戰爭。部分抗議活動甚至引發涉及警察與親以色列反抗議者的暴力衝突。

路透社報導，川普政府從哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）開始，指責各大學在處理親巴勒斯坦抗議活動的方式。

川普將這些校園抗議運動稱為反美、反猶太，並指控校方宣揚馬克思主義和「激進左派」意識形態。他還矢言對不接受政府要求的大學，終止提供聯邦補助和合約。

川普今天在社群媒體發文表示，若哈佛繼續推動他所稱為「政治、意識形態及恐怖主義啟發/支持的『病態』」，他將考慮是否撤銷哈佛的免稅地位。

他並未說明將如何執行這項計畫。根據美國稅法，大多數大學因被認定為「專門」為公共教育目而運作，進而豁免聯邦所得稅。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）把校園抗議事件稱為「針對猶太裔美國學生的反猶太事件」，並說川普希望看到哈佛對此道歉。

她指控哈佛等學府觸犯民權法（Civil Rights Act）第6章。這項聯邦法禁止有人因種族、膚色、宗教或國籍而受到歧視或隔離。